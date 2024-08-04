Samsun'da gençlik ve kültür kampı gerçekleştirildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Kültür Kampı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlkadım ilçesi Mahmur Dağı'nda düzenlenen kampı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ziyaret etti.

Karaaslan ve Doğan burada gençlerle sohbet etti.

Doğan, gençlerin doğa ile iç içe kamp yaptıklarını aktardı.

Kampa 11 ila 24 yaş arasında gençlerin katıldığını belirten Doğan, "Gençlerimizin burada takım çalışması, liderlik ve yaratıcılık gibi becerilerinin geliştirilmesine de olanak sağlanıyor. Geleneksel Türk Okçuluğu, dart, koca ayak gibi sporları yaparak eğlenirken kampçılık eğitimi de alıyorlar. Gençlerin yaz tatilini hem eğlenceli hem eğitim dolu geçirmelerine katkı sunuyoruz. Gençlerimiz burada cep telefonu ve bilgisayarların ekran ışığından uzak, doğayla iç içe kamp keyfi yaşarken, kendilerini keşfetmeleri ve yeni deneyimler kazanmaları için de fırsat sunuyoruz." ifadelerini kullandı.