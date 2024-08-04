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        Futbol: Hazırlık maçı

        Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 19:52 Güncelleme: 04.08.2024 - 19:52
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

        Sezon hazırlıklarını Samsun'da sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ile Çaykur Rizespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

        Samsunspor Futbol Akademi Tesisleri’nde yapılan maçta Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada penaltıdan Minchev kaydetti.

        Kırmızı-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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