Samsun'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi esnasında ormanlık alanda bulunan bir araçtan şüphelenerek arazide arama çalışması yaptı.

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