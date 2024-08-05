Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram esrar ele geçirildi

Zanlılardan F.S. gözaltına alındı, R.Ç'nin yakalaması için çalışmalar devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, F.S. ve R.Ç'nin Hint keneviri ekimi yaptıkları tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.