Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde Ümit Ş. idaresindeki 34 FVP 301 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen 45 yaşındaki Nurhayat Gündüz'e çarptı.
Ağır yaralanan Gündüz olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gündüz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.
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