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        Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 01:34 Güncelleme: 05.08.2024 - 01:34
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        Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

        Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde Ümit Ş. idaresindeki 34 FVP 301 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen 45 yaşındaki Nurhayat Gündüz'e çarptı.

        Ağır yaralanan Gündüz olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gündüz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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