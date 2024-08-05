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        Terme'de Çerkes Kültür Festivali düzenlendi

        Samsun'un Terme ilçesinde Çerkes Kültür Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 09:51 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:51
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        Terme'de Çerkes Kültür Festivali düzenlendi
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        Samsun'un Terme ilçesinde Çerkes Kültür Festivali düzenlendi.

        Terme ilçesine bağlı Ortasöğütlü Mahallesi'nde Çerkes Kültür Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen etkinliğe Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz katıldı.

        Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalin sunuculuğunu Mehmet Emin Yaşar yaptı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Aslantuğ, konuk sanatçılar Alim Apse, Azamat Evazov'un katıldığı etkinlikte Azamat Kafkas Halk Dansları Topluluğu'nun çeşitli gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlkadım Belediye Başkanımız İhsan Kurnaz ile birlikte Ortasöğütlü Mahallemizde düzenlenen Çerkes Kültür Festivaline katıldık. Çerkes halk danslarının eşsiz ritimleriyle dolu bir gece geçirdik. Festivalde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım." dedi.

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