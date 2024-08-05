Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru, Beşiktaş karşısında takımına güveniyor:

        Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçını 11 Ağustos Pazar günü sahasında Beşiktaş'la yapacak Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:54 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru, Beşiktaş karşısında takımına güveniyor:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçını 11 Ağustos Pazar günü sahasında Beşiktaş'la yapacak Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

        Tecrübeli oyuncu Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacakları maçı değerlendirdi.

        Sezonu Beşiktaş önünde açacaklarını hatırlatan Zeki Yavru, "Yeni sezonda ilk maç haftasına giriyoruz. İnşallah tüm Samsunspor camiasına hayırlı uğurlu olur. Bizim adımıza bol bol sevinçler, mutluluklar yaşayacağımız, birlikte başarılı olacağımız güzel bir sezon olsun. Kazasız, belasız bir sezon diliyorum. Hazırlık dönemi aşamasını geride bıraktık. En iyi şekilde Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

        Kaptan Yavru, ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Kimle oynarsak oynayalım başlangıçlar zordur. Büyük takımlarla oynamak ise her zaman daha zordur. İyi bir başlangıç için elimizden geleni yapacağız. Sahamızda güzel bir atmosfer olacaktır. Taraftarlarımızla birlikte inşallah puan ya da puanlarla lige başlarız. Moral motivasyon açısından bu önemli. Geçen yıl lige kötü bir başlangıç yapmıştık. Sonrasında toparladık ama bu sezona iyi başlamak istiyoruz. Hazırlıklarımızı da bunun için yapıyoruz. Rakibin kim olduğunun bir önemi yok. Her maçın kendi içerisinde zorlukları var. Bu maç da tabii ki zor bir müsabaka olacak. Beşiktaş iyi bir takım. Süper Kupa'da Galatasaray karşısında da hazır bir görüntü verdiler. İnşallah içeride taraftarlarımızla birlikte iyi sonuçla lige başlarsak, bizim için güzel olur."

        Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, 11 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına teknik direktör Thomas Reis yönetiminde devam etti. İki grup halinde çalışan futbolcuların bazıları fitness, diğer grup ise ısınma ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti!
        Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti!
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Bangladeş Başbakanı istifa etti
        Bangladeş Başbakanı istifa etti
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!

        Benzer Haberler

        Terme'de Çerkes Kültür Festivali düzenlendi
        Terme'de Çerkes Kültür Festivali düzenlendi
        Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
        Çarşamba'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Çarşamba'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram esrar ele geçirildi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram esrar ele geçirildi
        Samsunspor hazırlık maçında Çaykur Rizespor'a mağlup oldu
        Samsunspor hazırlık maçında Çaykur Rizespor'a mağlup oldu
        Samsun'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Samsun'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı