AK Partili Karaaslan: "Samsun'daki tüm belediyeler Sıfır Atık Sistemi'ne geçiş sürecini tamamladı"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'daki tüm belediyelerin Sıfır Atık Belgesi almasıyla Samsun'un Sıfır Atık Sistemi'ne geçiş sürecini tamamladığını bildirdi.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin 7 yılda ülke sınırlarını aştığına dikkati çekti.

Sıfır Atık Projesi'nin küresel çapta bir çevre hareketine dönüştüğünü vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti: "Aldığı uluslararası ödüllerle de adından söz ettiren Sıfır Atık Projesi'nin yaygınlaştırılması ve örnek uygulamalara ilham olması ülkemiz adına olduğu kadar dünyanın geleceği açısından da büyük bir kazançtır. Özellikle yerel yönetimlerin sıfır atık sistemine geçişle ilgili süreci tamamlayarak proje hedefleriyle uyumlu çalışmaları gerçekleştirmeleri Türkiye’nin sürdürülebilirlikle ilgili amaçlarına ulaşması bakımından da önem taşımaktadır. Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eden ve kaynakların verimli kullanımını destekleyen sıfır atık kapsamındaki çalışmalara kalkınma planlarında yer verilmektedir. Sıfır atık ülke politikası haline getirildi."

Karaaslan, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün öncülüğünde tüm belediyelerin Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak belge alım sürecini tamamladığını belirterek, şöyle devam etti: "Samsun olarak şehrimize yakışır bir performans sergileyerek Türkiye'ye örnek olduk. Samsun'u önümüzdeki dönemde atık yönetiminde olduğu kadar, su kaynaklarının temizliği ve verimli kullanımı, kırsaldaki zirai ambalaj atıklarının toplanması ve atık oluşumunun önlenmesi, yeniden kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesi, gençlerin çevre faaliyetlerinde daha fazla görev almalarını sağlayacak çalışmaların artırılması ve daha birçok uygulama ile şehrimizi her konuda olduğu gibi çevre alanında da öncü şehir yapacağız. Bu amaç doğrultusunda Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, tüm kurumlarımız ve ilçe belediyelerimizle güçlü bir işbirliği içinde çalışıyoruz. Tüm ilçe belediyeleri ile birlikte şehrin tamamında Sıfır Atık Sistemi'ne geçen ilk şehir olan Samsun'umuzda yeni bir dönemin başlayacağına, hemşehrilerimizin güçlü sahiplenmesiyle gerçekleşecek örnek uygulamalarla Samsun'un tüm şehirlerimize ilham olacağına yürekten inanıyorum. Bu husustaki girişimleri ve çabaları nedeniyle ilçe belediyelerimizi tebrik ediyorum."