Samsun'da çeşitli suçlardan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, evde yaptıkları aramalarda 169 sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi, adresteki Y.M. (19) de gözaltına alındı.

Çatalarmut Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "uyuşturucu madde kullanmak" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.A'yı (25) saklandığı evde yakaladı.

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