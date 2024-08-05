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        Samsun'da çeşitli suçlardan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:31 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:31
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        Samsun'da çeşitli suçlardan 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Samsun Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Çatalarmut Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "uyuşturucu madde kullanmak" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.A'yı (25) saklandığı evde yakaladı.

        Ekipler, evde yaptıkları aramalarda 169 sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi, adresteki Y.M. (19) de gözaltına alındı.

        Hükümlü B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, Y.M. ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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