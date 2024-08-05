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        Samsun'da narkotik denetimlerinde 5 şüpheli yakalandı

        Samsun'da gerçekleştirilen narkotik denetimlerinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:36 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:36
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        Samsun'da narkotik denetimlerinde 5 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da gerçekleştirilen narkotik denetimlerinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kıran ve Pazar mahallelerinde belirlenen adres ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 115 sentetik ecza, 18,86 sentetik uyuşturucu, 0,42 gram esrar, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.

        Denetimlerde 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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