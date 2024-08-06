Samsun'da aralarında 9 hükümlünün de bulunduğu 23 kişi yakalandı

Ekipler, yaptıkları aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 9 kesici alet ele geçirdi.

Aralarında uyuşturucu satışı, kasten yaralama ve çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 9 hükümlünün de bulunduğu 23 kişi yakalandı.

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