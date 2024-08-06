Samsun'da 774 litre etil alkol ele geçirildi
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 774 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 774 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin sahte içki üreterek piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Körfez Mahallesi'nde B.G'ye (52) ait depoda yaptığı aramada, 774 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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