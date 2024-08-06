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        Samsun'da 774 litre etil alkol ele geçirildi

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 774 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:22 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:22
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        Samsun'da 774 litre etil alkol ele geçirildi
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 774 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin sahte içki üreterek piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Körfez Mahallesi'nde B.G'ye (52) ait depoda yaptığı aramada, 774 litre etil alkol ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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