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        Samsun'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 12 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:39 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:39
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        Samsun'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 12 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten yaralama" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından 12 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç'yi (31) Selahiye Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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