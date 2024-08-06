Samsun'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 12 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 12 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten yaralama" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından 12 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç'yi (31) Selahiye Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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