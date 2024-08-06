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        Havza'da Filistin yararına kermes düzenlendi

        Samsun'un Havza ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından "Filistin'e Destek" kermesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:27 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:27
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        Havza'da Filistin yararına kermes düzenlendi
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        Samsun'un Havza ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından "Filistin'e Destek" kermesi düzenlendi.

        Anadolu Gençlik Derneği Havza Temsilciliği, Eğitim Bir-Sen Havza İlçe Temsilciliği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım (İHH) Derneği tarafından Havza Belediyesinin destekleri ile Kevser Cami önünde düzenlenen kermeste, hayırsever vatandaşların hazırladığı yiyecekler ile Filistin temalı eşyalar satışa sunuldu.

        Kermeste ayrıca Kevser Cami önüne kurulan Mescid-i Aksa maketi içinde, Filistin, Mescid-i Aksa ve İsrail işgalini anlatan fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

        16 Ağustos’a kadar açık kalacak olan kermesten elde edilecek olan gelir ilgili yardım hesaplarına yatırılacak.

        Eğitim Bir-Sen Havza İlçe Temsilcisi Halit Gökçe, "Filistin'e Destek Kermesi 16 Ağustos'a kadar her gün saat 16.00’dan sonra devam edecek. Elde edilecek gelir ilgili yardım hesaplarına yatırılacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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