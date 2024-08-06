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        Samsun'da 7 bin 83 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 83 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:31 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:31
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        Samsun'da 7 bin 83 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 83 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        İncesu Yalı Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 7 bin 83 uyuşturucu içerikli hap bulundu.

        Gözaltına alınan Ç.C. (21) işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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