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        Samsun'da 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hakkında 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 18:50 Güncelleme: 06.08.2024 - 18:50
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        Samsun'da 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hakkında 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, dolandırıcılık suçundan hakkında 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'yi saklandığı ikamette yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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