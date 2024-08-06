Samsun'da 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma düzenledi.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi saklandığı adreste yakaladı.
Firari, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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