Samsun'da temmuz ayında hakkında arama kararı bulunan 611 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğünce geçen ay yapılan devriyelerde haklarında arama kararı olan 611 şüpheli yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı içinde düzenlenen asayiş uygulamalarında 433 bin 957 Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranan 611 kişi yakalandı.

Çalışmalarda, 119 bin 211 araç kontrol edilerek 44 bin 58 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı, 1715 araç trafikten men edildi, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 8 bin 248 kişiye trafik eğitimi verildi.