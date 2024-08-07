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        Samsun'da yengesini bıçaklayarak öldüren zanlı Ordu'da yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde arazi anlaşmazlığı yaşadığı yengesini bıçaklayarak öldüren zanlı, Ordu'nun Akkuş ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:43
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        Samsun'da yengesini bıçaklayarak öldüren zanlı Ordu'da yakalandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde arazi anlaşmazlığı yaşadığı yengesini bıçaklayarak öldüren zanlı, Ordu'nun Akkuş ilçesinde yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Terme'nin İlimdağ Mahallesi'nde beş gün önce arazi anlaşmazlığı yaşadığı yengesi 3 çocuk annesi Fatma Demir'i (37), annesi Esme Demir ile oğlu lise öğrencisi Ü.D'nin yardımıyla bıçaklayarak öldüren Mustafa Demir'i yakalamak için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Olay yerinden "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı ile kaçtıkları belirlenen anne Esme Demir ile lise öğrencisi Ü.D'nin köyde gözaltına alınmasının ardından, katil zanlısı Demir, Ordu'nun Akkuş ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Zanlı Mustafa Demir ile oğlu Ü.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, anne Esme Demir'e ise ev hapsi verildi.

        Öte yandan, öldürülen Fatma Demir'in kızının sosyal medya hesabından, annesinin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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