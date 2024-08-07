Samsun'da yengesini bıçaklayarak öldüren zanlı Ordu'da yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde arazi anlaşmazlığı yaşadığı yengesini bıçaklayarak öldüren zanlı, Ordu'nun Akkuş ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terme'nin İlimdağ Mahallesi'nde beş gün önce arazi anlaşmazlığı yaşadığı yengesi 3 çocuk annesi Fatma Demir'i (37), annesi Esme Demir ile oğlu lise öğrencisi Ü.D'nin yardımıyla bıçaklayarak öldüren Mustafa Demir'i yakalamak için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerinden "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı ile kaçtıkları belirlenen anne Esme Demir ile lise öğrencisi Ü.D'nin köyde gözaltına alınmasının ardından, katil zanlısı Demir, Ordu'nun Akkuş ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.