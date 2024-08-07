Samsun'da bir evden 4 römork çöp çıkarıldı

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu ev ve bahçeden 4 römork dolusu çöp tahliye edildi.

Havza Belediyesinin temizlik işleri ve zabıta ekipleri, ev ve bahçenin çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

Memduhiye Mahallesi Çakmak Sokak'ta, A.B'ye ait iki katlı evin birinci katı ve bahçesinden mahalle sakinlerinin kötü kokular geldiği ihbarı üzerine, belediye ekipleri harekete geçti.

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