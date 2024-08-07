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        Samsun'da bir evden 4 römork çöp çıkarıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:08 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:08
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        Samsun'da bir evden 4 römork çöp çıkarıldı
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        Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.

        Memduhiye Mahallesi Çakmak Sokak'ta, A.B'ye ait iki katlı evin birinci katı ve bahçesinden mahalle sakinlerinin kötü kokular geldiği ihbarı üzerine, belediye ekipleri harekete geçti.

        Havza Belediyesinin temizlik işleri ve zabıta ekipleri, ev ve bahçenin çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu ev ve bahçeden 4 römork dolusu çöp tahliye edildi.

        Evin tahliyesinin ardından ekiplerce temizlik çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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