Samsun'da bir evden 4 römork çöp çıkarıldı
Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.
Memduhiye Mahallesi Çakmak Sokak'ta, A.B'ye ait iki katlı evin birinci katı ve bahçesinden mahalle sakinlerinin kötü kokular geldiği ihbarı üzerine, belediye ekipleri harekete geçti.
Havza Belediyesinin temizlik işleri ve zabıta ekipleri, ev ve bahçenin çöplerle dolu olduğunu tespit etti.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu ev ve bahçeden 4 römork dolusu çöp tahliye edildi.
Evin tahliyesinin ardından ekiplerce temizlik çalışması yapıldı.
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