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        Doktorun evinden 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde doktor İnci Yurt'un evinden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarının ardından yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:57 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:57
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        Doktorun evinden 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli tutuklandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde doktor İnci Yurt'un evinden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarının ardından yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

        Rasathane Mahallesi'nde aile apartmanında oturan doktor İnci Yurt'un 26 Temmuz'da evine hırsız girdi. Yatak odasındaki kasaya sakladığı 2,5 milyon lira değerindeki altın, pırlanta, değerli taşlar ile 1000 avrosunun çalındığını iki gün sonra anlayan Yurt, polise haber verdi.

        Polisler, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek 30 ayrı suç kaydı bulunan S.Y. (24) ile B.V. (20) adlı hırsızlık şüphelisi kadınları tespit etti.

        Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin serbest kalmasının ardından cumhuriyet savcılığı, bu karara itiraz ederek zanlıların tutuklanmasını talep etti.

        Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

        İnci Yurt, AA muhabirine, hırsızların evinin kapısını zorlamadan açtığını belirterek, "Evimde kasa vardı. Kasanın anahtarı ise gizli bir yerdeydi. Onu da bulup kasayı açmışlar. Tüm mücevherimi ve paramı alıp götürmüşler. Kıymetli takılarım vardı, hiç birine paha biçilemez. Pırlantalarım vardı, altın vardı ve 1000 avro kadar param vardı. Değerli eşyamı alıp gitmişler, değersizleri de ayırmışlar." dedi.

        Polislerin titiz çalışmayla hırsızları yakaladığını anlatan Yurt, "Bunlar profesyonel hırsızlık çetesi, 30 tane sabıkası var birinin. Talihsiz bir olay yaşadım. Benim evimde güvenlik kamerası yoktu. Bundan sonra olacak. Diğer vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için evlerine güvenlik kamerası takmasını öneriyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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