Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ladik Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

        Ladik Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:08 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ladik Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ladik Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Adnan Topal başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Ladik Gölü'nde bulunan, mülkiyeti belediyeye ait bungalov evleri ve arazilerin satış yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi konusunda oylama yapıldı.

        Yapılan oylama sonucu, bungalov evleri ve arazilerin satış yetkisi Belediye Başkanına verildi.

        Gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor

        Benzer Haberler

        Doktorun evinden 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli t...
        Doktorun evinden 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli t...
        Samsun'da bir evden 4 römork çöp çıkarıldı
        Samsun'da bir evden 4 römork çöp çıkarıldı
        Samsun'da yengesini bıçaklayarak öldüren zanlı Ordu'da yakalandı
        Samsun'da yengesini bıçaklayarak öldüren zanlı Ordu'da yakalandı
        Samsun'da jandarma ekipleri temmuzda 115 bin 148 kişiyi sorguladı
        Samsun'da jandarma ekipleri temmuzda 115 bin 148 kişiyi sorguladı
        Samsun'da temmuz ayında hakkında arama kararı bulunan 611 kişi yakalandı
        Samsun'da temmuz ayında hakkında arama kararı bulunan 611 kişi yakalandı
        Samsun'da 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Samsun'da 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı