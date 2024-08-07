Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Anne ile iletişim eksikliği çocuklarda teknoloji bağımlılığına zemin hazırlıyor

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yaşar Barut, anne ile iletişim eksikliğinin, çocukların teknolojik araçlara bağımlı olmasına yol açtığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:44 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ile iletişim eksikliği çocuklarda teknoloji bağımlılığına zemin hazırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yaşar Barut, anne ile iletişim eksikliğinin, çocukların teknolojik araçlara bağımlı olmasına yol açtığını bildirdi.

        Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk gelişiminde annenin rolünün önemine değindi.

        Anne ile sağlıklı iletişim kurarak büyüyen çocukların her açıdan şanslı olduğunu ifade eden Barut, günümüzün en önemli sorunlarından biri olan teknoloji bağımlılığının da artık küçük yaşlarda başladığını söyledi.

        Günümüzde çocukların doğar doğmaz teknolojik araçlarla tanıştığını belirten Barut, "Bu araçlar iletişimde faydalı olabilir, fakat anne ile iletişim eksikliği, çocukların teknolojik araçlara bağımlı olmasına yol açıyor. Bu durum, çocukların gerçek hayatla sanal hayatı ayırt etmekte zorlanmasına neden olabiliyor." diye konuştu.

        - Uzun süre teknoloji kullanımı fiziksel ve zihinsel gerilemeye neden oluyor

        Çocukların doğumdan 5 yaşına kadar teknolojik araçlardan uzak tutulmasının önemli olduğunun altını çizen Barut, "Çocuklarımızı bu cihazlardan uzak tutmak genellikle zor olabiliyor. Ayrıca, çocukların hareket kısıtlılığı da günümüzde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bebek yogası ve bebek sporları gibi aktivitelerle çocukların fiziksel gelişimini desteklemek büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Çocukların dar alanlarda ve teknolojik cihazlarla sınırlı bir yaşam sürmelerinin fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkilediğini vurgulayan Doç. Dr. Barut, şunları kaydetti:

        "Eskiden çocuklar doğayla iç içe yaşarken, bugünün çocukları bu fırsatlardan yoksun kalıyor. Çocukların kendilerini tanımaları, doğayı keşfetmeleri ve sınırlarını öğrenmeleri önemlidir. Ancak, aileler bazen çocuklarına aşırı koruyucu bir şekilde yaklaşıyor ve çocukların kendilerini denemelerine, düşmelerine ve öğrenmelerine fırsat vermiyor. Bu durum, çocukların hayatlarında sorun çözme becerilerini ve geliştirmelerini engelleyebiliyor. Uzun süre teknolojik araçlarla vakit geçirmeleri, hareket etmemeleri gibi nedenlerle çocukların bedensel ve gelişimsel sorunlar yaşaması kaçınılmaz olabiliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor

        Benzer Haberler

        Ladik Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Ladik Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Doktorun evinden 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli t...
        Doktorun evinden 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli t...
        Samsun'da bir evden 4 römork çöp çıkarıldı
        Samsun'da bir evden 4 römork çöp çıkarıldı
        Samsun'da yengesini bıçaklayarak öldüren zanlı Ordu'da yakalandı
        Samsun'da yengesini bıçaklayarak öldüren zanlı Ordu'da yakalandı
        Samsun'da jandarma ekipleri temmuzda 115 bin 148 kişiyi sorguladı
        Samsun'da jandarma ekipleri temmuzda 115 bin 148 kişiyi sorguladı
        Samsun'da temmuz ayında hakkında arama kararı bulunan 611 kişi yakalandı
        Samsun'da temmuz ayında hakkında arama kararı bulunan 611 kişi yakalandı