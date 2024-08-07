Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi yenilenecek

        Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürülüğüne bağlı Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin yenileneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi yenilenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürülüğüne bağlı Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin yenileneceği bildirildi.

        Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve ilçe belediye başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

        Ziyarette Ayvat, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin güçlendirme ve bakım çalışmalarının ardından kaliteli hizmet vereceğini söyledi.

        Merkezde kalan engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltebilmesi için binanın yenilenmesi gerektiğine işaret eden Ayvat, en kısa sürede güçlendirme ve bakım çalışmalarının başlamasının planlandığını aktardı.

        Havza Belediye Bakanı Murat İkiz ise merkezin 2000 yılında hizmette girdiğini belirterek, "24 yıldır hizmette olan binamızın bakım onarım ve güçlendirme çalışmaları ile yenilenmesi önem arz etmekte. Engelli ve yaşlılarımızın huzurları ve güvenlerini sağlamak öncelikli görevlerimize arasında. İnşallah yapılacak çalışmalar ile merkezimiz daha kullanışlı ve güvenli hale gelecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!
        Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor

        Benzer Haberler

        Anne ile iletişim eksikliği çocuklarda teknoloji bağımlılığına zemin hazırl...
        Anne ile iletişim eksikliği çocuklarda teknoloji bağımlılığına zemin hazırl...
        Ladik Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Ladik Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Doktorun evinden 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli t...
        Doktorun evinden 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli t...
        Samsun'da bir evden 4 römork çöp çıkarıldı
        Samsun'da bir evden 4 römork çöp çıkarıldı
        Samsun'da yengesini bıçaklayarak öldüren zanlı Ordu'da yakalandı
        Samsun'da yengesini bıçaklayarak öldüren zanlı Ordu'da yakalandı
        Samsun'da jandarma ekipleri temmuzda 115 bin 148 kişiyi sorguladı
        Samsun'da jandarma ekipleri temmuzda 115 bin 148 kişiyi sorguladı