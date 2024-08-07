Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi yenilenecek

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürülüğüne bağlı Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin yenileneceği bildirildi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve ilçe belediye başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Ziyarette Ayvat, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin güçlendirme ve bakım çalışmalarının ardından kaliteli hizmet vereceğini söyledi.

Merkezde kalan engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltebilmesi için binanın yenilenmesi gerektiğine işaret eden Ayvat, en kısa sürede güçlendirme ve bakım çalışmalarının başlamasının planlandığını aktardı.