Vezirköprü ve Havza'da Bölge İtfaiye Grup Amirliğinde görev değişimi yapıldı

Vezirköprü'de Bölge İtfaiye Grup Amirliğine Salih Tanrıverdi, Havza'da ise Murat Yılmaz getirildi.

Vezirköprü İtfaiye Amiri Salih Tanrıverdi, gerçekleştirilen devir teslim töreninde önceki itfaiye amiri Alper Çoruh’a amirliği döneminde yaptığı gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

Tanrıverdi, "Görevimiz halkımıza hizmet etmek, Bu bir bayrak yarışı, Alper Çoruh amirim görevi bize devretti. Biz de halkımıza daha iyi hizmet edebilmek için canla başla çalışacağız." dedi.