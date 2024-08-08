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        Vezirköprü ve Havza'da Bölge İtfaiye Grup Amirliğinde görev değişimi yapıldı

        Vezirköprü'de Bölge İtfaiye Grup Amirliğine Salih Tanrıverdi, Havza'da ise Murat Yılmaz getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:01 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:04
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        Vezirköprü ve Havza'da Bölge İtfaiye Grup Amirliğinde görev değişimi yapıldı
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        Vezirköprü'de Bölge İtfaiye Grup Amirliğine Salih Tanrıverdi, Havza'da ise Murat Yılmaz getirildi.

        Vezirköprü İtfaiye Amiri Salih Tanrıverdi, gerçekleştirilen devir teslim töreninde önceki itfaiye amiri Alper Çoruh’a amirliği döneminde yaptığı gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

        Tanrıverdi, "Görevimiz halkımıza hizmet etmek, Bu bir bayrak yarışı, Alper Çoruh amirim görevi bize devretti. Biz de halkımıza daha iyi hizmet edebilmek için canla başla çalışacağız." dedi.

        Alper Çoruh, "Görevi sevdiğimiz ekip amiri Salih Tanrıverdi'ye devrediyorum. Kendisine başarılar dilerim." diye konuştu.

        Sorumluluk alanında Havza, Kavak, Ladik ve Asarcık ilçeleri olan Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliğine de grup amiri olarak Murat Yılmaz getirildi.

        On beş yıldır itfaiyeci olarak görev yapan Murat Yılmaz, Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği olarak 4 ilçeye hizmet verdiklerini, 45 personel ve araç filosuyla 24 saat görev başında olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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