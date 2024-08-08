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        Samsun'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Ladik ilçesinde cinsel istismar suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:33 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:33
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        Samsun'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Ladik ilçesinde cinsel istismar suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Şeyli Mahallesi'nde jandarma ekiplerince, S.Ç'nin (33) kimlik kontrolü yapıldı.

        Ekiplerce bu kişinin 12 yaşındaki erkek çocuğuna yönelik cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum edildiği belirlendi.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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