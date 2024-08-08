Samsun'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Ladik ilçesinde cinsel istismar suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Ladik ilçesinde cinsel istismar suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şeyli Mahallesi'nde jandarma ekiplerince, S.Ç'nin (33) kimlik kontrolü yapıldı.
Ekiplerce bu kişinin 12 yaşındaki erkek çocuğuna yönelik cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum edildiği belirlendi.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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