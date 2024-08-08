Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Ağcagüney Karakol Komutanlığı ekipleri, E.T. ile A.T. ve S.H'yi gözaltına aldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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