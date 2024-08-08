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        Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 20:49 Güncelleme: 08.08.2024 - 20:49
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        Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Ağcagüney Mahallesi'nde Ali Demirtaş ile E.T. arasında arazi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında E.T. tüfekle Ali Demirtaş'ı vurdu.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ali Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Ağcagüney Karakol Komutanlığı ekipleri, E.T. ile A.T. ve S.H'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan E.T. ve A.T. tutuklandı, S.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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