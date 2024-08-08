Samsun'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Ağcagüney Mahallesi'nde Ali Demirtaş ile E.T. arasında arazi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında E.T. tüfekle Ali Demirtaş'ı vurdu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ali Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Ağcagüney Karakol Komutanlığı ekipleri, E.T. ile A.T. ve S.H'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan E.T. ve A.T. tutuklandı, S.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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