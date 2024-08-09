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        Samsun'da plakasız motosikletlere yönelik uygulama yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde plakası olmayan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 08:13 Güncelleme: 09.08.2024 - 08:13
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        Samsun'da plakasız motosikletlere yönelik uygulama yapıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde plakası olmayan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç olaylarına karışan plakasız motosikletlerin bulunmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, gece devriyesinde Hacınabi Mahallesi Fetiye Sokak'ta bulunan bahçede terk edilmiş 2 plakasız motosiklet olduğunu fark etti.

        Yapılan incelemelerin ardından motosikletler, çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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