Samsun'da plakasız motosikletlere yönelik uygulama yapıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde plakası olmayan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde plakası olmayan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç olaylarına karışan plakasız motosikletlerin bulunmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, gece devriyesinde Hacınabi Mahallesi Fetiye Sokak'ta bulunan bahçede terk edilmiş 2 plakasız motosiklet olduğunu fark etti.
Yapılan incelemelerin ardından motosikletler, çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.
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