Samsun'da 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler, otomobilde ve S.K'nin üzerinde yaptıkları aramada 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

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