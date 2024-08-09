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        Samsun'da 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde aracında 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:46 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:49
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        Samsun'da 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde aracında 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Ekipler, otomobilde ve S.K'nin üzerinde yaptıkları aramada 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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