Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içki ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 1 ton etil alkol geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içki ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 1 ton etil alkol geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin yüklü miktarda sahte içki üreterek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 1 ton etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.