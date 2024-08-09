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        Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki çift yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki sürücü ve eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:17 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:17
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        Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki çift yaralandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki sürücü ve eşi yaralandı.

        Recep Kemal Altınbaş (42) yönetimindeki 34 AOT 37 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Gümüş Yaprak Mahallesi Kavşağı'nda, Muzaffer Kitap’ın (65) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        Kazada bisiklet sürücüsü ile arkasındaki eşi Aynur Kitap (63) yaralandı

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan bisiklet sürücüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, eşi ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kazadan dolayı yoldaki trafik bir süre aksadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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