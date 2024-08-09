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        GÜNCELLEME - Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki kadın öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 14:21 Güncelleme: 09.08.2024 - 14:21
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        GÜNCELLEME - Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki kadın öldü
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        Samsun’un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

        Recep Kemal Altınbaş (42) yönetimindeki 34 AOT 37 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Gümüş Yaprak Mahallesi Kavşağı'nda, Muzaffer Kitap’ın (65) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        Kazada bisiklet sürücüsü ile arkasındaki eşi Aynur Kitap (63) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Muzaffer Kitap, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özel bir hastaneye kaldırılan Aynur Kitap ise müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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