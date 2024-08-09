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        Samsun'da 12 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda hakkında 12 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:44
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        Samsun'da 12 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda hakkında 12 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 12 yıl 8 ay 17 gün hapis cezası bulunan M.D'yi saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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