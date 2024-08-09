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        Samsun'da yaz Kur'an kursları kapanış töreni düzenlendi

        Samsun'un Atakum ilçesinde yaz Kur'an kursları kapanış töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 20:09 Güncelleme: 09.08.2024 - 20:09
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        Samsun'da yaz Kur'an kursları kapanış töreni düzenlendi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde yaz Kur'an kursları kapanış töreni yapıldı.

        Atakum Esenevler Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an kursu öğrencileri dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

        Programa katılan İl Müftüsü Seyfullah Çakır, İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal ile Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret edip sohbet etti.

        Daha sonra yaz Kur'an kursları bilgi yarışmasını kazanan öğrencilere İl Müftüsü Çakır ve Müftü Köksal tarafından hediye verildi.

        İl Müftüsü Seyfullah Çakır, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığının inanç, ibadet ve ahlaki konularda vatandaşlara en iyi şekilde bilgi sağladığını söyledi.

        Öğrencilerin yaz Kur'an kurslarından memnun olduğunu belirten Çakır, "Kur'an kursları, çocuklarımızın geleceğe yönelik istikbal ve istiklal anlayışlarını şekillendirmede büyük bir öneme sahiptir. Evlatlarımız, bizlerin mihenk taşıdır ve Rabb'imizin bizlere emanet ettiği bu değerli varlıkları en iyi şekilde yetiştirmek, camiamızın en önemli görevlerinden biridir." dedi.

        Çakır, kursları 17 ilçede 2 bin 554 sınıfla, 60 bin 717 öğrenciyle en iyi şekilde tamamladıklarını sözlerine ekledi.

        İlçe Müftüsü Köksal da kurslarla iyi insanın nasıl olması gerektiğini öğrencilere öğretmeye çalıştıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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