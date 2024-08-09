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        Havza'da TÜGVA'nın yaz okulu için kapanış programı düzenlendi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Havza İlçe Temsilciği tarafından düzenlenen yaz okulu programının kapanışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 20:38 Güncelleme: 09.08.2024 - 20:38
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        Havza'da TÜGVA'nın yaz okulu için kapanış programı düzenlendi
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Havza İlçe Temsilciği tarafından düzenlenen yaz okulu programının kapanışı yapıldı.

        TÜGVA İlçe Temsilcisi Semih Deniz, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilçede düzenledikleri kurslara 200 öğrencinin katıldığını söyledi.

        Çocukların iyi birer insan olarak yetişmesi için gayret gösterdiklerini belirten Deniz, "Yaz Kur'an kurslarımızın yanı sıra zeka oyunları, İngilizce, spor gibi kurslarımıza da ağırlık verdik. Yine düzenlediğimiz piknik etkinlikleri ile çocuklarımızın sosyalleşmesi için çaba gösterdik. Kısa sürede Ziraat Bankası yanında vakfımızın bürosunu da açarak hizmete soktuk. Kurslarımıza emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Konuşmanın ardından kurslarda eğitim gören öğrenciler ilahi ve semazen gösterisi sergiledi.

        Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kudret Ergül'ün jüriliğinde bilgi yarışması düzenlendi.

        Bilgi yarışmasında dereceye giren takımlara Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz tarafından hediyeleri verildi.

        Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve davetliler katıldı.

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