Havza'da TÜGVA'nın yaz okulu için kapanış programı düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Havza İlçe Temsilciği tarafından düzenlenen yaz okulu programının kapanışı yapıldı.

TÜGVA İlçe Temsilcisi Semih Deniz, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilçede düzenledikleri kurslara 200 öğrencinin katıldığını söyledi.

Çocukların iyi birer insan olarak yetişmesi için gayret gösterdiklerini belirten Deniz, "Yaz Kur'an kurslarımızın yanı sıra zeka oyunları, İngilizce, spor gibi kurslarımıza da ağırlık verdik. Yine düzenlediğimiz piknik etkinlikleri ile çocuklarımızın sosyalleşmesi için çaba gösterdik. Kısa sürede Ziraat Bankası yanında vakfımızın bürosunu da açarak hizmete soktuk. Kurslarımıza emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.