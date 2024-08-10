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        Emekliye ayrılan Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Çelik'e veda yemeği

        Samsun'un Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik için emekli olması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:06
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        Emekliye ayrılan Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Çelik'e veda yemeği
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        Samsun'un Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik için emekli olması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

        Vezirköprü Tarihi Taşhan'daki veda programına Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Müftüsü Naci Çetinkaya ile davetliler katıldı.

        Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Gül, ilçenin huzur ve güvenliğine sağladığı katkılardan ötürü Çelik'e teşekkür plaketi verdi. Çelik'e ayrıca emeklilik hayatında kullanması için semaver hediye edildi.

        Kaya, burada yaptığı konuşmada, 9 aydır birlikte çalıştıkları Emniyet Müdürü Çelik'in çalışkan ve başarılı bir kişi olduğunu söyledi. Kaya, Çelik'e sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmesi dileklerini iletti.

        Emniyet Müdürü Çelik ise mesai arkadaşlarıyla birlikte ilçenin huzuru sağlamak için vatandaşlarla uyum içinde, güzel bir çalışma dönemi geçirdiğini belirterek, bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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