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        ASFED Havza Temsilciliği Gençlik Kolları yönetimi toplandı

        Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Havza Temsilciliği Gençlik Kolları yönetimi düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:35 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:35
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        ASFED Havza Temsilciliği Gençlik Kolları yönetimi toplandı
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        Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Havza Temsilciliği Gençlik Kolları yönetimi düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

        İlçede özel bir tesiste düzenlenen kahvaltı programına ASFED Havza Temsilciliği Başkanı Aydın Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Emre Ayan ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri katıldılar.

        Kahvaltı programında konuşan ASFED Havza Temsilciliği Gençlik Kolları Başkanı Emre Ayan, ASFED ailesinin bir üyesi olmaktan ötürü mutlu olduğunu ifade ederek, “Tüm gayretimiz ilçemiz, ilimiz ve bölgemiz için iyi işlere imza atmak. Hem ilçemizin ekonomik hayatına katkı sunmak hem de gençlerimizin hayatlarına dokunacak sosyal projeler geliştirmek ve uygulamak önceliğimiz olacak.” Dedi.

        ASFED Havza İlçe Başkanı Aydın Kaya ise ASFED’in büyük bir aile olduğunu belirterek, “Bizler büyük bir ailenin bireyleri olarak evimiz olan Havzamızın gelişmesi ve büyümesi için bir araya gelmiş kişileriz. Bunun içinde önceliğimiz Havza. ASFED İlçe temsilciğimiz ana kadrosu, gençlik ve kadın kolları ile bu ilke üzerine hareket etmekte. İnşallah gençlik kollarımız ile ilçemizin genç iş insanlarını bir araya getirerek ilçemizdeki gençlerimizin hayatlarına dokunacağız. Gerek sportif gerek ise sosyal anlamada hayata geçireceğimiz projelerimiz ile gençlerimizin hizmetinde olacağız.” Diye konuştu.

        Konuşmanın ve kahvaltının ardından gençlik kolları olarak yapılabilecek faaliyetler ile hayata geçirilebilecek projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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