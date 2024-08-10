Samsun'da ormanda bulunan vaşak yavrusu yetkililere teslim edildi

Yaman, bu sürede şırınga ile süt ve su vererek beslediği vaşak yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne götürmeleri içen Havza Orman İşletme Şefliği yetkililerine teslim etti.

Erikbelen Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Kaan Eren Yaman ailesi ile gittiği ormanlık alanında çalıların arasında yeni doğmuş bir vaşak yavrusu buldu.

Samsun'un Havza ilçesinde ormanlık alanda bulunan vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne götürülmesi için Havza Orman İşletme Şefliği yetkililerine teslim edildi.

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