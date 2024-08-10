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        Samsun'da ormanda bulunan vaşak yavrusu yetkililere teslim edildi

        Samsun'un Havza ilçesinde ormanlık alanda bulunan vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne götürülmesi için Havza Orman İşletme Şefliği yetkililerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:37 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:37
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        Samsun'da ormanda bulunan vaşak yavrusu yetkililere teslim edildi
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        Samsun'un Havza ilçesinde ormanlık alanda bulunan vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne götürülmesi için Havza Orman İşletme Şefliği yetkililerine teslim edildi.

        Erikbelen Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Kaan Eren Yaman ailesi ile gittiği ormanlık alanında çalıların arasında yeni doğmuş bir vaşak yavrusu buldu.

        Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak yavrusunu alarak Havza’ya getiren Yaman, Orman İşletme Şefliğine bilgi verdi.

        Yaman, bu sürede şırınga ile süt ve su vererek beslediği vaşak yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne götürmeleri içen Havza Orman İşletme Şefliği yetkililerine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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