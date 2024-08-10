Samsun'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Çıkarıldığı hakimlikçe cezası yüzüne okunarak cezaevine gönderilen hükümlünün farklı suçlardan da 13 ayrı aranma kaydının olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurduğu suç örgütü ile çalıntı araçları "change" yaparak satmaktan hakkında 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.K'yı yakalamak için çalışma yürüttü.

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