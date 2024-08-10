Samsun'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanan zanlının ikametinde ve iş yerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 8 tabanca fişeği 51 sentetik ecza hapı ve 4,85 gram metamfetamin ele geçirdi.

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