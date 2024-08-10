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        Samsun'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 18:20 Güncelleme: 10.08.2024 - 18:20
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        Samsun'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanan zanlının ikametinde ve iş yerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 8 tabanca fişeği 51 sentetik ecza hapı ve 4,85 gram metamfetamin ele geçirdi.

        Gözaltına alınan kişi emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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