Beşiktaş, Samsun'a geldi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Samsunspor ile yarın oynayacağı maç için Samsun'a geldi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk haftasında Samsunspor ile yarın oynayacağı maç için Samsun’a geldi.
Siyah Beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na indi.
Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında karşılayan taraftarlar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a çiçek verdi.
Siyah-beyazlı kafile otobüs ile konaklayacağı otele geçti.
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