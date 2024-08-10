18. Vezirköprü Kültür Sanat Doğa ve Turizm Festivalinin açılışı yapıldı

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Vezirköprü Kültür Sanat Doğa ve Turizm festivalinin açılış korteji gerçekleştirildi.

Vezirköprü Çamlık Parkı’ndan başlayıp, Köprülü Mehmet Paşa Parkı’nda son bulan yürüyüşte protokol üyeleri davul zurna eşliğinde halkı selamladı.

18. Vezirköprü Kültür Sanat Doğa ve Turizm Festivali kapsamında yarın Kunduz mevkisindeki festival alanında 32’si başpehlivan olmak üzere 600 pehlivanın katılacağı geleneksel yağlı pehlivan güreşleri düzenlenecek.

İki altın kemer sahibi Kunduz güreş ağası Halil İbrahim Çiçek “Yarın düzenlenecek olan Geleneksel Vezirköprü Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşlerine tüm halkımız ve güreş severleri bekliyoruz” dedi.