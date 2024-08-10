Samsun'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet şöleni organize edildi.

Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, AA muhabirine, çocukların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve hafta içi il sağlık müdürlüğü ekiplerince sünnet edileceğini bildirdi.

Öztürk, "Çocuklara cerrahi müdahale olmadan gerçekleştirdiğimiz sünnet şöleni, Büyük Cami'de çocuklar ve aileleriyle birlikte yapılan dua ile başladı. Duaların ardından, çocuklar ve aileleri için şehir turu düzenlendi. Tur kapsamında, çocuklar Samsun’un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi ve ardından Samsunum-1 gemisi ile keyifli bir deniz turu gerçekleştirdi." dedi.