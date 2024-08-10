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        Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 20:14 Güncelleme: 10.08.2024 - 20:14
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        Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

        Ordu Mahallesi'nde tarlasındaki su dinamosu arızalanan Adem Arslan (32), dinamoyu tamir etmeye çalıştı.

        Su dinamosunun elektrik kaçağından dolayı akıma kapılan Arslan, bir anda yere yığıldı.

        Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Servis ekipleri Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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