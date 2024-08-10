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        Samsun'da 17 firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 17 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 20:36 Güncelleme: 10.08.2024 - 20:36
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        Samsun'da 17 firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 17 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 12 kesici ve delici alet ele geçirildi.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de hırsızlık suçundan 13 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Ayvacık ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

        İşlemleri tamamlanan hükümlü, Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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