Samsun'da 17 firari hükümlü yakalandı

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 12 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Samsun'da polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 17 hükümlü yakalandı.

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