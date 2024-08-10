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        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Terme çayı ıslah projesini inceledi

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Terme çayında yürütülen ıslah çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 20:37 Güncelleme: 10.08.2024 - 20:40
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        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Terme çayı ıslah projesini inceledi
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        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Terme çayında yürütülen ıslah çalışmalarını inceledi.

        Muş, beraberindeki Samsun Valisi Osman Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile Terme ilçesini ziyaret etti.

        Sel taşkınlarının kontrol altına alınması için Terme Çayı Islah Projesi'ni yerinde inceleyen Muş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Belediye Başkanı Şenol Kul, burada yaptığı açıklamada, ıslah projesinin ilk etabındaki çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekilimiz Mehmet Muş'un sağladığı ödenek desteği ile ıslah çalışmalarının ilk etabında çalışmalar hızla devam ediyor. İlçemizde sel ve taşkın sorununun çözümü noktasında ıslah projesinin öneminin farkındayız ve hızla bitirilmesi için çalışmaları yakından takip ediyoruz." dedi.

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