Samsun'da 2 otomobilin çarptığı yaya öldü

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 2 otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Samsun-Ordu kara yolundan karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına Çarşamba'nın Beylerce mevkisinde önce Ahmet Cemil Ö. (63) idaresindeki 42 DTY 94 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadına daha sonra aynı yöne seyir halindeki Bülent Y. (47) yönetimindeki 34 KHN 563 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.