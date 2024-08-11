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        Samsunda seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü duvara çarparak yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü, kullandığı aracın duvara çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 02:49 Güncelleme: 11.08.2024 - 02:49
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        Samsunda seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü duvara çarparak yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü, kullandığı aracın duvara çarpması sonucu yaralandı.

        Çay Mahallesi Karahafız Sokak'ta meydana gelen olayda Cenk A. (41) idaresindeki 55 BN 710 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu yol kenarında bulunan evin merdivenlerine vurduktan sonra duvara çarparak durdu.

        Kaza sonucu yaralanan hafif ticari araç sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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