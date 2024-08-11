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        Samsun'da 640 litre etil alkol ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 640 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 14:28 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:28
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        Samsun'da 640 litre etil alkol ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 640 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sahte içki nakliyatı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şehirlerarası nakliyat yapan H.O'ya ait kamyonda yaptıkları aramada, kamyon kasasında eşyalar arasına saklanan 640 litre etil alkolü ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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