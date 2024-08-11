Samsun'da 21 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda, hakkında 21 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda, hakkında 21 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 21 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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